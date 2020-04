Anzio – Insieme all’avvio della raccolta porta a porta per il verde e per le potature, su impulso dell’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie del Comune di Anzio, Giuseppe Ranucci, sono in corso i lavori per lo sfalcio dei bordi stradali, attraverso mezzi meccanici ed operatori ecologici di supporto.

Al momento sono stati portati a compimento interventi sulla Via Nettunense, Via Oratorio S. Rita, Via della Cannuccia, Via della Lottizzazione, Via della Campana, Via delle Campeggiane, Via Batteria Siacci, Via Saturno, Via Venere, Via Casal di Claudia, Via Cavallo Morto, Via dell’Armellino e Via Roma.

“Nei prossimi giorni, nella massima sicurezza, – dichiara l’Assessore Ranucci – saranno intensificati gli interventi per la sistemazione delle aree verdi del territorio e dei bordi stradali“.

Il Faro online – Leggi tutte le notizie di Anzio