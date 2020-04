Anzio, negli uffici comunali e nelle scuole arrivano i dispenser di gel disinfettante per le mani

Anzio – Prevenzione Covid-19: presso le sedi del Comune di Anzio ed i vari uffici comunali, in questi giorni, a tutela della salute dei dipendenti e della cittadinanza, sono stati installati i dispenser automatici di gel disinfettante per le mani.

“Gli stessi dispenser, a tutela della salute del personale Ata in servizio e di tutta la popolazione scolastica, – afferma l’Assessore alle politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi – sono stati installati presso le segreterie dei cinque Istituti Comprensivi ed acquistati per tutti i plessi scolastici di Anzio. In alcune scuole, dalla prossima settimana, partiranno tutta una serie di interventi per la sistemazione di aule ed edifici”.