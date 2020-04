CasaPound: “La nostra distribuzione pacchi alimentari non si ferma nonostante la poca chiarezza del Comune”

Fiumicino – “Nonostante l’amministrazione del nostro comune voglia decidere, quasi a voler dare patentini, chi può e chi no aiutare gli italiani in difficoltà, noi continueremo nella nostra opera di distribuzione dei generi alimentari a famiglie italiane in difficoltà del nostro territorio”. Lo afferma una nota di CasaPound Fiumicino.

“Il nostro spirito volontaristico – prosegue la nota – è sempre stato animato dal desiderio di aiutare i nostri connazionali in difficoltà e non saranno regolamenti comunali in stile soviet ad impedirci di fare ciò.

Auspichiamo che tutta l’opposizione – conclude- trovi l’unione e marci compatta anche in questa occasione contro un’amministrazione chi fin troppo spesso ha dimenticato i suoi concittadini. Qualora così fosse ci troveranno ancora una volta in prima linea a difesa dei nostri connazionali”.

Il Faro on line – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino