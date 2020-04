Coronavirus, ad Anzio divieto di attività in spiaggia prolungato fino al 3 maggio

Anzio – Per prevenire il rischio contagi di Covid-19, è stata firmata l’ordinanza dal sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che, a tutela della salute pubblica, proroga il divieto di svolgimento delle attività su arenili e spiagge, fino al 3 maggio 2020.

Chi non rispetterà l’ordinanza potrà essere sanzionato con una multa che va da 25,00 a 500,00 euro, oltre alle conseguenze penali. Il provvedimento, fanno sapere dal Comune, “è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori e diverse misure operative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19″.

“Il Comando di Polizia Locale, gli altri Agenti della Forza Pubblica ed il responsabile dell’8° S.C. Politiche del Demanio e Patrimonio restano incaricati per istituto della vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza”.

