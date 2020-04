Fiumicino – Una donazione di decine di mascherine chirurgiche, abbastanza per tutto il condominio, accompagnata da un messaggio di speranza, tradotto sia in italiano che in cinese: “Tutto andrà bene… con Gesù!”. E’ quanto è successo a Fiumicino, in via Anco Marzio: il gesto, documentato in un video pubblicato su Facebook, è probabilmente opera della Chiesa Valdese di Fiumicino, da sempre molto presente sul territorio.

Gli inquilini del palazzo hanno trovato le mascherine sulla cassetta della posta: una piccola quanto significativa iniziativa che, in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, restituisce un po’ di gioia e fiducia in un futuro più radioso e solidale.

