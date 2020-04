Formia, anche a Maranola riapre l’ufficio postale

Formia – “E dopo Trivio, riapre l’ufficio postale di Maranola.” Lo annuncia così, il sindaco di Formia, Paola Villa, l’importante risultato ottenuto dall’amministrazione al fine di scongiurare ulteriori disagi (oltre a quelli già noti, causati dall’emergenza Coronavirus) per gli abitanti delle frazioni collinari di Formia.

“Da lunedì 20 aprile – fa sapere il Sindaco – ritorna operativo l’ufficio postale, rimasto chiuso in questo lungo periodo di emergenza covid-19, creando non pochi problemi ai residenti delle frazioni collinari, che per avere i servizi postali erano costretti a raggiungere gli uffici di Via Vitruvio, di Via Palazzo, quello all’interno del Centro Itaca.

Dai primi di marzo come Comune di Formia ci siamo messi al lavoro, perché la direzione delle Poste sia provinciale che regionale comprendesse quanto fossero importanti i presidi postali delle frazioni, di come il centro cittadino fosse collegato con le colline e soprattutto di come questo ulteriore disagio si sommava ai tanti disagi che già la popolazione anziana stava subendo a causa delle tante prescrizioni legate al virus.

Finalmente – conclude il Sindaco – siamo stati ascoltati.”

Ricordiamo, infine, che i consigliere di Forza Italia di Formia avevano già protocollato un’interrogazione consiliare con la richiesta di intervenire presso gli organi dirigenti delle Poste.

