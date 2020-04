I “Racconti brevi” di Michele Ciorra presto in versione cartacea

E’ confermato: presto i “Racconti brevi”, alla Raymond Carver, di Michele Ciorra, saranno nelle edicole e nelle librerie di buona parte del territorio nazionale.

Il volume che sarà edito anche in e-book è già presente, in tale veste e da tempo, tanto sul famosissimo sito di Amazon quanto su quello, specialistico, di www.lulu.com.

Quella che verrà pubblicata, tanto in cartaceo quanto in formato elettronico, sarà una versione sostanzialmente riveduta e corretta, nonché integrata da altri brevi racconti sempre alla Raymond Carver.

“A proposito della copertina – afferma Ciorra – lasciatemi dire con una punta di orgoglio che essa è stata ispirata da un mio racconto. Il primo in assoluto da me scritto alla “tenera” età di anni diciotto quando ero giovane liceale in quel di Formia, nel Golfo di Gaeta.

E come mi ha confermato, sempre il grafico, essa è particolarmente riuscita perché il breve racconto, da me suggeritogli onde potesse trarne ispirazione rientrava, e rientra, totalmente nella sue corde visto che è un grande appassionato di fantascienza e che la mia “fantanovella” è risultato totalmente nei suoi parametri di gusto”.

L’immagine della copertina a corredo del post non è quella originale bensì quella creata per il volume in distribuzione sul portale di vendite online: www.amazon.com