Macrì: “Spero di continuare con l’Atletico Terme Fiuggi”

Fiuggi – Davide Macrì ha rappresentato uno dei volti nuovi dell’Atletico Terme Fiuggi di questa stagione.

L’esterno offensivo è partito tra le seconde linee della squadra di Beppe Incocciati, ma poco a poco si è fatto valere tanto da diventare uno dei protagonisti principali dei termali. “All’inizio ho trovato poco spazio – dichiara il classe ’96 -. Poi, con il tempo il mister ha iniziato a darmi qualche opportunità ed io mi sono impegnato al massimo, tant’è che ho giocato sempre di più ritagliandomi un ruolo importante. Soprattutto con il cambio d’attacco, insieme a D’Andrea e Basilico, abbiamo trovato la giusta quadratura del cerchio. Ho segnato sette gol e questo è già un traguardo molto importante per me considerato che è il mio miglior bottino, mi ero prefissato di arrivare in doppia cifra ma un po’ per sfortuna, un po’ per mia imprecisione sotto porta e poi con lo stop del campionato non ci sono riuscito. Comunque non è stato soltanto merito mio ma di tutta la squadra che mi ha messo in condizione di poter incidere“.

Riguardo la ripresa dei campionati resta ancora tantissima incertezza. A proposito Macrì afferma: “Vista la situazione credo sia molto difficile tornare a giocare, comunque non abbiamo le attrezzature della Serie A ed è tutto molto più complicato. Da parte mia me lo auguro perché questo sport per me è importantissimo, anche a casa sto cercando di tenermi in allenamento e spero che torneremo quanto prima a giocare, ovviamente una volta sconfitto definitivamente il virus. Mi auguro inoltre di poter vestire questa maglia anche in futuro perché qui mi sto trovando benissimo. Il mister mastica calcio da tanti anni così come il presidente, che ritengo una grande persona. Perciò spero di continuare con questi colori“.