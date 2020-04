Manutenzione spiagge e attività balneari, a Ostia scattano i controlli della Guardia Costiera

Ostia – Da oggi scattano i controlli sul litorale del X Municipio rispetto alla possibilità dei balneari di riaprire le attività per manutenzione.

Lo scorso 10 aprile, infatti, il dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte ha previsto per tutte le imprese italiane la possibilità, in deroga alle restrizioni istituite per il contenimento del coronavirus e previa comunicazione alla prefettura, “l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione”.

Dopo un primo momento do confusione, la sottosegretaria al turismo Lorenza Bonaccorsi, che facendo riferimento a una precisazione apparsa sul sito della Presidenza del consiglio, ha dato il via libera definitivo ai lavori di manutenzione per i campeggi e gli stabilimenti balneari.

Manutenzione, dunque, e sanificazione degli spazi comuni. Su questo vigilerà la Guardia Costiera, che proprio oggi ha attivato una serie di controlli specifici riguardo a questa attività.

Nelle more, la Capitaneria di Porto di Roma, effettuerà anche controlli stradali per l’osservanza delle restrizioni alla circolazione dovute alla necessità di prevenzione del contagio da coronavirus. Un servizio già effettuato nel periodo di Pasqua nella zona del litorale di Fiumicino.

