Minturno – Primi risultati tangibili contro gli irresponsabili “dispensatori” di immondizia su tutto il vasto territorio del comune di Minturno. La segnalazione della pericolosa discarica di rifiuti che si andava creando in via delle Dune, nel territorio della località balneare di Scauri, nel comune di Minturno ed al confine con la località gemella di Marina, ha sortito gli effetti desiderati.

L’assessore all’igiene del Comune di Minturno, Pietro Nicandro D’Acunto, dando prova di sensibilità ed efficienza, ha immediatamente disposto in tempi abbastanza brevi, considerando il momento non facile che stiamo vivendo a causa del famigerato covid-19, la rimozione dei grossi sacchi neri in plastica.

Sembra – ma l’indiscrezione non è confermata – che il ritardo di qualche giorno, dalla nostra segnalazione, nella rimozione dell’enorme catasta di immondizia sia stato voluto al fine di piazzare fototrappole, accuratamente nascoste, per identificare i rei cui era stata data l’illusione di non rischiare alcunché.

Nulla di nuovo invece in via Santa Reparata dove è tutt’ora presente la mini discarica di lastre di eternit che, come ben si sa, sono confezionate prevalentemente con asbesto, materiale altamente cancerogeno. E questo malgrado, circa un mese fa, sia stato sollecitato lo studio legale di Latina delegato a disporre la bonifica dei siti inquinati.