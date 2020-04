Regione Lazio: Novelli (M5S): “La Commissione Agricoltura diventa un tavolo di confronto permanente”

Regione Lazio – “La Commissione Agricoltura e Ambiente diventa un tavolo di confronto permanente tra l’Assessorato regionale all’Agricoltura e le associazioni di categoria. E’ questa la decisione presa oggi nell’ambito della seduta odierna che ha visto le audizioni delle associazioni di categoria.”

Il ruolo della Commissione diventa sempre più centrale all’interno della vita politica regionale ed uno strumento di supporto al comparto agricolo oggi più che mai in sofferenza per la crisi economica legata all’emergenza sanitaria coronavirus. Lavoreremo tutti insieme per individuare le risorse necessarie a dare risposte certe alle difficoltà della categoria” – Lo rende noto il consigliere regionale M5S del Lazio, Valerio Novelli, presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente.

“Un lavoro di ascolto e di confronto – aggiunge Novelli – portato avanti anche in questa fase. Con la seduta di ieri in cui abbiamo ascoltato in videoconferenza le associazioni di categoria, si chiude il ciclo di audizioni iniziato lo scorso venerdì con l’Assessorato e la Direzione Parchi che hanno partecipato anche a questa seduta. Due sedute alle quali ha partecipato un numero importante di consiglieri regionali, un’ampia partecipazione segno del fatto che la strada intrapresa è quella giusta”.

