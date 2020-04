Tamponi a domicilio a Latina, Codici raccomanda: “Non aprite a sconosciuti”

Latina – “In questi giorni circola la notizia che alcuni camper della Asl di Latina, opportunamente autorizzati dalla Questura, percorreranno il territorio della provincia per effettuare i tamponi domiciliari legati all’attuale pandemia causata dal nuovo Coronavirus” – così in una nota Antonio Bottoni per Codici.

“Codici ha potuto appurare che la notizia è sicuramente vera. Codici invita a tener presente che i tamponi non saranno eseguiti a caso, bensì su soggetti ben identificati, quali: positivi sintomatici che sono trattati a domicilio, persone in quarantena e persone che sono state segnalate come potenzialmente a rischio dai loro medici di famiglia.

Tutti gli interessati saranno preventivamente informati, quindi non si potranno verificare visite inaspettate o da parte di soggetti sconosciuti, magari con indosso un camice qualsiasi.

Ciò stante, Codici invita a prestare la massima attenzione e a non aprire a sconosciuti, in quanto potrebbe verificarsi il caso di malfattori senza scrupolo che, approfittando della situazione (come è già accaduto in numerosi casi in tutta Italia), cerchino di farsi aprire con il pretesto di dover eseguire i tamponi, per poi compiere furti e reati di altro genere a danno delle persone e delle cose contenute negli appartamenti.

In ogni caso, Codici auspica che la Asl, nell’informare coloro che saranno sottoposti al tampone, fornisca loro anche i dati del personale sanitario che li eseguirà, facendo sì che gli stessi siano ben identificabili dai diretti interessati”.

