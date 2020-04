Ufo nel cielo. Massimo Fratini: “Non erano satelliti StarLink”

Roma – Avvistamenti sul litorale di Roma ma anche in Toscana, in Puglia, in Campania: una flottiglia di sfere luminose nel cielo si sono manifestate poco dopo le 21,00 di ieri, venerdì 17 aprile. Ufo? Satelliti? Innumerevoli le segnalazioni fatte sui social, molte anche con foto e videoriprese.

E’ anche Massimo Fratini, uno dei massimi esperti internazionali di ufologia, a convalidare la singolarità degli avvistamenti. “Sto ricevendo moltissime segnalazioni di una flotta UFO avvistata ieri e nei giorni precedenti – segnala – Molti dicono che si sia trattato della flotta StarLink che è transitata verso le 21.15 – 21.30 di ieri e si dirigevano verso est. Ma la cosa strana è che molti hanno visto sfere di luce che si muovevano sparpagliate e a grappolo. Alcune sfere si muovevano a zig-zag, il che non ha nulla a che vedere con i satelliti StarLink che si muovono tutti in fila uno a presso all’altro. Un signore in Toscana (Porto Santo Stefano n.d.r.) ha fotografato intorno alle ore 22,00 una flotta di sfere di luce che transitavano subito dopo aver notato la presenza di una sfera di luce più grande ferma nel cielo. La sfera che arriva e si ferma, cambiando colore e aspettando la flotta di UFO, si chiama “sfera sentinella”. Una volta passato il gruppo di UFO, la sfera svanisce nel nulla”.

Nel lanciare la sua affermazione Fratini pubblica anche la fotografia che riproponiamo nell’articolo con il valore di testimonianza, considerato la scarsa qualità dovuta alla ripresa con cellulare. Diverse segnalazioni sono arrivate anche da Ostia e dal litorale di Roma.

I commenti a conferma della supposizione di Fratini sono numerosi “Non sono solo satelliti – concorda un testimone da Trieste – Quelli si muovono in linea retta a parabola distanziati in modo uguale uno dall’altro. Li ho visti ieri sera alle 21.30. Però poi vicino c’erano altre sfere e tante che si muovevano. Dopo 10 minuti il tutto si è calmato ma ho visto ancora qualche sfera che si muoveva singolarmente e in gruppi di due”.

“Ho visto quelle luci intorno alle 21 – racconta Davide da Roma Monteverde – Alcune è vero procedevano in fila. Altre no e percorrevano altre rotte. Le ho notate perché all’inizio ho pensato ma quanti aerei girano. Poi ho visto qualcuna di loro che si allargava. Ma era evidentemente che procedevano in gruppo. La cosa che mi ha stupito stamattina ë che io le ho viste alle 21 mentre voi alle 19,30”.

“Fenomeno visto anche da me in Sardegna alle 21.28 – aggiunge Antonia – Non so se avessero iniziato a transitare prima che io li vedessi, appena ho guardato il cielo ho visto un puntino luminoso che si muoveva e un flash alla sua sinistra e poi tutto un susseguirsi di passaggi allineati che procedevano verso nordest ne sono transitati poi altri due ma molto distanti dagli altri”.

Da Bari Savina sostiene: “Noi abbiamo avuto modo di vederli il giorno 16 (circa una quarantina, si muovevano velocemente e quasi in fila indiana) e ieri (3)”. Jessica annota che al momento dell’avvistamento “Strano nessun rumore ma il cane non ha mai smesso di abbaiare finchè non sono finiti”.

Gli appassionati di astronomia possono avvicinarsi alla materia attraverso questo telescopio (clicca qui) da principianti di buona resa e dal costo contenuto oppure ambire a uno strumento ancora più potente e flessibile (leggi qui).

Laura è ancora più dettagliata: “Assolutamente non erano in fila, erano sparse e qualcuna andava in direzione diversa prima di procedere come le altre. Erano piccole come stelle, quindi col telefono non si vedevano. Per quanto mi riguarda, niente astronave madre, cioè luce più grande, però due si sono illuminate enormemente per poi tornare luminose come prima”.

Infine Tatiana ha scritto al nostro giornale: “scrivo da Roma est, stasera (venerdì 17 aprile, n.d.r.) intorno alle 21.20 circa, ero affacciata alla finestra e guardando il cielo ho visto la stessa cosa che ha visto il signor Luciano venerdì 20 marzo, nella stessa direzione verso est e passavano tutte alla stessa velocità e alla stessa distanza l’una dalle altre. All’inizio pensavo fosse un satellite ma poi ne ho viste passare tantissime,almeno una cinquantina. Ho chiamato mio marito, mia madre e mio padre e le hanno viste tutti, anche una mia amica che abita in un’altra zona”.



In questa pagina puoi leggere l’avvistamento segnalato il 20 marzo a Infernetto e in quest’altra pagina quello indicato a Morena di Roma e Centro Giano di Acilia.