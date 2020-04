Anzio, maxi fornitura di prodotti igienizzanti per la casa per le famiglie in difficoltà

Anzio – Una maxi fornitura di pallet e pedane di carta igienica, rotoloni, candeggina, igienizzanti per la casa, alcool etilico, fazzolettini di carta, sanitina gel e prodotti igienizzanti per la casa, nelle scorse ore, è stata donata alle famiglie in difficoltà dal centro Risparmio Casa di Anzio.

A ritirare la fornitura, che da Villa Corsini Sarsina sarà distribuita insieme ai pacchi, con i prodotti di prima necessità per le famiglie in difficoltà, i dipendenti comunali dell’Ente che stanno collaborando attivamente, con la Protezione Civile e con le Associazioni, al piano di aiuti concreti per fronteggiare l’emergenza economica.

Al centro Risparmio Casa di Anzio, per l’impegno messo in campo, vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza tutta.

