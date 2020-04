Covid-19 a Fiumicino: fermo a 25 il numero dei positivi, 38 in sorveglianza attiva

Fiumicino – “Anche oggi la Asl Roma 3 mi ha inviato il bollettino che fotografa la situazione, ad oggi, della nostra città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Le persone positive al coronavirus che vivono a Fiumicino risultano essere ancora 25 – spiega il sindaco -, mentre scende ancora il numero delle persone in sorveglianza attiva ad oggi pari a 38“.

“Dati incoraggianti sull’efficacia delle misure prese finora – conclude Montino -. Ma come ho già avuto modo di dire, questo non significa che la pandemia è finita e che possiamo abbassare la guardia. Anzi, proprio perché il distanziamento sociale, rimanere in casa, lavarsi spesso le mani stanno funzionando, è quello che dobbiamo continuare a fare per tutto il tempo che sarà necessario”.

