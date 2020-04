Covid-19, due decessi a Nettuno: salgono a dieci le morti nel territorio

Nettuno – “Giornata di lutto e profondo dolore quella odierna per la Città di Nettuno. L’intera comunità piange oggi altre due vittime causate dalla diffusione del coronavirus. Si tratta di una donna di 76 anni, madre di una delle vittime già registrate, e di un uomo di 72 anni. Con questi due decessi salgono a dieci le morti a Nettuno dall’inizio della pandemia. Da parte dell’Amministrazione Comunale le più sentite condoglianze ai cari di questi due nettunesi scomparsi, l’intera città si stringe al loro dolore”. Così in una nota stampa il Comune di Nettuno,

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno