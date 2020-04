Gaeta – Estate al mare ai tempi del Coronavirus? Per qualcuno, “rinchiuso” ancora tra le mura domestiche per via della quarantena cautelativa, sembra difficile anche solo immaginarlo. Il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, invece, sorprende tutti e si prepara all’ennesimo sprint: per lui non potremo subire l’emergenza ancora a lungo, è tempo di imparare a governarla, di capire come convivere con la Covid-19 senza uscirne sconfitti. Cominciando proprio da un piano per l’estate, che, certo, lui stesso afferma che sarà diversa dal solito, ma comunque ancora possibile.

Come farà ad essere possibile? Il sindaco Mitrano spiega: “Gli operatori balneari a Gaeta dovranno dotarsi di una figura preposta, una sorta di “sentinella” o controllore, incaricato di vigilare sull’arenile, con il compito di sensibilizzare le persone in spiaggia a rispettare il distanziamento sociale e le altre misure che saranno individuate per evitare la diffusione del contagio.

Gli stessi operatori balneari così come le spiagge libere dovranno garantire che ombrelloni e lettini vengano posti lontani tra loro, con un distanziamento di almeno cinque metri tra un’asta di apertura dell’ombrellone e l’altra. Per evitare gli assembramenti al bar, invece, si sta ragionando con gli operatori di svolgere soltanto il servizio in spiaggia.”

E ancora: “Per quanto riguarda l’ingresso alle spiagge libere sarà inoltre contingentato in funzione dei metri quadri della spiaggia per evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale e gli assistenti bagnanti avranno anche il compito di far rispettare il distanziamento sociale anche in acqua.

Solo così – conclude Mitrano – potremmo ripartire con vitalità e salvare una stagione balneare che sembrerebbe compromessa. Gaeta è pronta a ripartire!”

