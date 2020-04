Fiumicino, Della Porta: “Necessario tutelare il comparto turistico”

Fiumicino – “Come ben sappiamo il turismo, e di conseguenza il trasporto aereo, è uno dei settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus. La crisi economica ha colpito in modo preminente il nostro territorio visto che sul territorio del Comune di Fiumicino si sviluppa il primo aeroporto intercontinentale italiano” – queste le riflessioni di Ciro della Porta di Azione Fiumicino.

“In questi giorni, chi come me lavora all’interno dell’aeroporto Leonardo Da Vinci, o del perimetro aeroportuale vive una situazione irreale di un aeroporto spettrale: pochissime persone, corridoio vuoti, serrande dei vari negozi chiusi. Chi lavora vive un sentimento di tristezza, ma più di questo nella testa s’insinuano le domande su cosa succederà dopo.

Dopo l’emergenza, quando inizieranno le altre fasi, quelle della cosiddetta ripresa e della normalità. Ma davvero ritornerà tutto come prima? Rivedremo il nostro aeroporto nel massimo splendore accogliere migliaia e migliaia di passeggeri al giorno?

Ma soprattutto quale sarà il futuro di tutte le famiglie dei lavoratori che oggi, chi in cassa integrazione, chi in ferie e chi in Smart working continuano oggi a resistere nella speranza che tutto passi presto e che ci sia un futuro. Per non parlare, poi, dell’indotto che insieme ai dipendenti delle compagnie aeree sta soffrendo, chiedendosi che fine farà.

L’aeroporto è il polmone del nostro comune. Se va in sofferenza la crisi si riverbererà in modo catastrofico sulle attività commerciali, sugli alberghi, sui B&b e sui ristoratori per non parlare del comparto del trasporto privato tipo taxi e ncc.

È necessario pensare sin da subito ad un piano di aiuti che partendo dall’amministrazione Comunale arrivi ai vertici del governo, passando per le stanze della Regione. È necessario attivare subito, anche in video conferenza se necessario un tavolo di concertazione istituzionale per tutelare il comparto turistico, partendo dalle necessità del territorio e dei cittadini di Fiumicino che vivono esclusivamente di questo”.

