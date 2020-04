Fiumicino in prima linea contro il Covid-19 con il Ctr dell'Aeronautica

Fiumicino – Da quando il coronavirus ha paralizzato l’Italia, molti Paesi amici hanno inviato medici e aiuti di ogni genere per affrontare questo nemico invisibile che in meno di due mesi ha ucciso più di 23mila persone. Le basi del litorale romano sono diventate il cuore delle operazioni che l’Aeronautica Militare svolge a supporto della Protezione Civile.

Operazioni non semplici e delicate grazie alle quali viene garantito, in tempi ridottissimi, il carico ed il decollo di mascherine, tute protettive e tutti gli altri Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi), destinati al personale sanitario che opera negli ospedali di tutta Italia.

Importante il ruolo che svolge anche il Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino, dove opera personale qualificato “Movement and Transportazion” (M&T): è grazie al lavoro di questi uomini che si minimizzano le tempistiche di attesa per la disponibilità dei Dpi. Un’attività che ha avuto inizio nel Ctr di Fiumicino poco dopo il lockdown e che proseguirà fino al termine dell’emergenza.

“Movement and Transportation”

Il “Movement and Transportazion”, che non si è fermato nemmeno a Pasqua e Pasquetta, consiste in un supporto al carico e trasporto del materiale sanitario che arriva dai velivoli della 46a Brigata Aerea sullo scalo di Fiumicino.

Un servizio di smistamento, dunque, effettuato esclusivamente dal personale qualificato M&T che opera, quasi ogni giorno, con i diversi dispositivi di sollevamento, cinghie e tiranti per confezionare tutto il materiale e renderlo così sicuro per il trasporto su velivoli militari o per scaricarlo e riposizionarlo per il trasporto su gomma.

I militari della base abilitati “M&T”, assieme al 1° Gruppo Ricezione e Smistamento di Novara, si alternano e supportano gli equipaggi per la supervisione, confezionamento, e trasporto degli “Air pallet” (ovvero i Dpi impacchettati e messi in sicurezza dopo appositi controlli) destinati all’imbarco sui velivoli C-130J e C-27J, effettuati dalla 46a Brigata Aerea di Pisa. Grazie a queste operazioni, viene garantito in tempi ridottissimi il carico del materiale sanitario e la successiva distribuzione presso i plessi ospedalieri del centro-sud del Paese, garantendo così al personale sanitario, la giusta protezione.

Il Centro Tecnico Rifornimenti, situato a poca distanza dall’aeroporto internazionale di Fiumicino e dagli svincoli autostradali verso Civitavecchia e Roma, risulta una base strategica per il supporto alle attività dell’Aeronautica Militare, che dall’inizio dell’emergenza presta supporto alla Protezione Civile.

L’attività è stata possibile grazie al coordinamento tra gli enti operativi e quelli del Comando Logistico, con il contributo essenziale degli operatori di Handling aeroportuali dell’Aeroporto di Fiumicino.

Il Ctr di Fiumicino

Il Centro Tecnico Rifornimenti, alle dipendenze del Sevizio dei Supporti, assicura l’acquisizione, il rifornimento e la gestione delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi nei settori della motorizzazione, carbo-lubrificanti auto/avio e ossigeno avio, controlli chimico/fisici, antincendi, C.B.R.N., fotografico e tipografico, garantendo l’assistenza tecnica, logistica e doganale agli Enti ad ai Reparti di tutta la Forza Armata.

Il 1° Gruppo Ricezione e Smistamento di Novara è inserito nel sistema dei Servizi di Supporto del Comando Logistico, alle dirette dipendenze del Ctr di Fiumicino. Il Gruppo gestisce la movimentazione in entrata e/o in uscita dai confini nazionali di cellule di Sistemi d’Arma, parti di ricambio, materiali e mezzi di supporto logistico, indispensabili per il sostegno dell’Aeronautica Militare sia in Italia sia all’estero a favore di esercitazioni, missioni umanitarie, supporto alla collettività.

Presso il Gruppo operano le rappresentanze dirette o delegate della Royal Air Force inglese, della Luftwaffe tedesca e dell’Esercito del Aire spagnolo, a supporto delle attività inerenti ai programmi “Tornado” e “Typhoon”. Il Gruppo, inoltre, garantisce le attività di importazione/nazionalizzazione dei materiali per la linea di produzione della Final Assembly and Check Out (Faco) ed il Maintenance Repair, Overhaul and Upgrade (MRO&U) presso la base di Cameri per il SdA F-35 “Lightning II”.

