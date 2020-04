Gruppi solidali, il Comune di Latina chiarisce: “Non è stato presentato alcun esposto”

Latina – “Con riferimento a quanto emerso negli ultimi giorni su social e stampa circa presunte segnalazioni che esponenti del Comune avrebbero indirizzato alle autorità di polizia per denunciare o in qualche modo ostacolare l’attività di gruppi spontanei di cittadini che hanno avviato iniziative di raccolte alimentari destinate a cittadini in stato di bisogno, questa Amministrazione precisa che nessun esposto o denuncia è stato presentato presso organi di polizia investigativa o postale”.

Lo comunica in una nota il comune di Latina, che prosegue: “Per completezza, si coglie l’occasione per evidenziare i diversi ruoli che l’Amministrazione ha voluto agire nella risposta fornita alla domanda di bisogno straordinario derivante da questa emergenza: da un lato attraverso i Servizi Sociali e le associazioni che da sempre e con indiscutibile professionalità sono impegnate su questo fronte (Caritas e Croce Rossa), dall’altro attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato (Protezione Civile e Volontariato Sociale) per gli spazi che la normativa ha assegnato a questi importanti interlocutori in occasione di questa emergenza.

Altro ruolo, diverso ma non meno importante è stato quello che, prendendo atto delle tante iniziative private di carattere solidale veicolate attraverso i canali social, il Comune ha ritenuto di agire fornendo direttamente ai promotori le informazioni e anche i riferimenti di natura giuridica perché le iniziative venissero svolte secondo le prescrizioni anche sanitarie, nell’interesse pubblico della tutela della salute dei donanti e dei riceventi.

Normalmente questa attività di informazione, rivolta ai diretti interessati e non ad altri, ha ricevuto apprezzamento da parte dei cittadini contattati che hanno colto lo spirito dell’Amministrazione che non ha mai inteso ostacolare o rivendicare meriti altrui, ma semmai agire, responsabilmente, in un ruolo di supporto e affiancamento“.