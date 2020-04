Ladispoli, al via la raccolta porta a porta di sfalci e potature

Ladispoli – Il consigliere comunale con delega all’Igiene Urbana, Carmelo Augello, rende noto che lunedì 20 aprile parte il servizio su prenotazione di raccolta domiciliare degli sfalci e delle potature.

“In osservanza dei provvedimenti governativi di chiusura al pubblico del Centro Comunale di Raccolta – ha commentato Augello – si è resa necessaria la riattivazione del porta a porta dei cosiddetti rifiuti verdi per piccole quantità. Il ritiro dovrà essere eseguito in tutta sicurezza per gli operatori e i cittadini, quindi senza alcun contatto tra gli stessi, pertanto i sacchi, fino al massimo di cinque e da 20 chilogrammi ciascuno, dovranno essere esposti fuori delle abitazioni”.

Per richiedere il servizio è necessario chiamare il numero verde del Gestore Tekneko Sistemi Ecologici Srl. Numero verde 800.59.81.14 attivo dalle 8.00 alle 14.00.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli