Latina, Valiani attacca: “Un bilancio pieno di egoismi da parte di Lbc”

Latina – “Un bilancio che non tiene in nessun conto le esigenze della città, sopratutto in un momento di profonda crisi come quello che tutti noi stiamo vivendo a causa della pandemia per il Coronavirus”.

E’ netto il giudizio del coordinamento cittadino della Lega di Latina, espresso per voce del coordinatore comunale del partito di Salvini, Armando Valiani.

“Con i nostri consiglieri comunali – spiega Valiani -, già lo scorso 10 marzo avevamo presentato una serie di emendamenti per sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà a causa di quello che abbiamo vissuto in questo ultimo mese di lockdown, ma abbiamo visto che questa maggioranza sorda e arrogante non ha voluto tener in nessun conto le proposte dell’opposizione.

Non solo, non hanno voluto tener conto delle nostre proposte ma non hanno nemmeno cercato di copiare quello che hanno fatto i sindaci delle città di questa provincia: penso a Gaeta e Sabaudia, dove i primi cittadini si sono attivati con scelte e azioni forti a sostegno del proprio territorio e della propria comunità.

Qui a Latina invece non si è voluta accettare nemmeno la proposta dell’opposizione di tagliare gli emolumenti di sindaco, assessori e consiglieri comunali da destinare ad un fondo per famiglie e imprese in difficoltà. Questo la dice lunga sull’attenzione riservata da Lbc e dal sindaco Coletta alla città: siamo in un momento particolare della storia, servivano risposte forti e scelte generose anche da parte di chi ci rappresenta, invece questa maggioranza ha scelto ancora una volta di chiudersi in se stessa e guardare solo al proprio orticello”.

