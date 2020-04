Ostiamare, D’Astolfo: “Grazie al Presidente per il suo sostegno in un momento difficile”

Ostia – I ragazzi dell’Ostiamare, il gruppo biancoviola, rappresentato dal capitano, Adriano D’Astolfo, ci tengono, in questo periodo di pandemia sanitaria, di isolamento, e di mancato “esercizio delle funzioni” in campo all’Anco Marzio, a ringraziare il presidente Luigi Lardone per il sostegno, non solo psicologico, ma anche economico arrivato a tutti loro:

“Si, parlo a nome dei ragazzi, di tutta la squadra che rappresento in campo. Come Squadra ci teniamo a ringraziare il Presidente perchè ha capito la difficoltà che le famiglie stanno vivendo in queste settimane e, con grande sensibilità, mostrata in tutti questi anni, non ha fatto mancare il suo aiuto e il suo sostegno“.

C’è un particolare importante che i ragazzi vogliono sottolineare..

“Esatto. Infatti, la cosa che tutti i ragazzi ci tengono a mettere in evidenza è che l’accordo tra Squadra e Presidente è arrivato grazie proprio al nostro Presidente. Verso la fine di marzo, infatti, è stato lui, di sua spontanea iniziativa, a proporci la migliore forma per poterci aiutare, in un periodo sicuramente complicato. E’ una cosa che va rimarcata con grande piacere e felicità“.

Un gesto importante, che sicuramente siamo felici di sottolineare. Così come il fatto che l’Ostiamare sia stata tra le prime Società a trovare un accordo tra calciatori e dirigenza:

“Posso dire, essendo a contatto con l’AIC e con i capitani delle altre squadre nelle varie conferenze – ribadisce D’Astolfo – che l’Ostiamare è stata veramente la prima a raggiungere l’accordo a fine marzo. Tutto nel modo più naturale possibile e, come detto, grazie alla volontà e alla sensibilità del nostro Presidente. Grazie Presidente e speriamo di ritrovarci presto sui campi per vincere insieme“.

E appuntamento, come detto, in campo. Il prima possibile, ma sempre in sicurezza. Per ora, quindi, restiamo in casa.

(La Squadra dell’Ostiamare)

(foto@ClaudioSpadolini)