Sicurezza, caso-Salzare ad Ardea: in piazza per dire basta all’illegalità

Ardea – Scendere in piazza per protestare contro la situazione di degrado delle Salzare: è l’idea lanciata da un cittadino di Ardea, che ha proposto di andare a protestare al Serpentone e l’iniziativa è stata immediatamente accolta dalla consigliera di opposizione Luana Ludovici.

La protesta è prevista per la giornata di oggi 19 aprile 2020, nel noto complesso immobiliare “Le Salzare”, affinché il Comune risponda alle provocazioni lanciate. La consigliera di Lega Luana Ludovici ha invitato tutti i Consiglieri di opposizione a partecipare dopo aver avvisato il Comandante dei Carabinieri della tenenza di Ardea, che deve ancora dare una risposta, per evitare problemi e disagi.

Il tutto, quindi, sarà portato avanti pacificamente soltanto per spronare l’Amministrazione ad attuare dei provvedimenti, visto che quest’ultima non sembra aver risposto fino ad ora alle varie proteste dei cittadini sulla situazione delle Salzare. I Consiglieri, infatti, lamentano l’immobilità dell’Amministrazione sulla presenza dei rom al Serpentone, che contribuiscono a fomentare la situazione di degrado e disagio vissuta dai cittadini che abitano nelle case circostanti. Ci sono molte famiglie nella zona preoccupate per la situazione e vogliono essere solidali a queste ultime i Consiglieri che andranno e faranno sentire la propria voce, aldilà del partito politico.

Al momento l’Opposizione non ha ancora risposto all’invito di Luana Ludovici, stanno quindi valutando se aderire alla protesta nella giornata odierna o se posticiparla per il futuro. L’appello del cittadino è decisamente provocatorio in questo stato di emergenza dove bisogna evitare assembramenti di persone, ma a quanto pare una parte dell’Opposizione di Ardea e i cittadini non sembrano fermarsi neanche davanti alla minaccia del coronavirus: vogliono delle risposte da parte del Sindaco.

Notizia in aggiornamento.

