Anzio, meraviglia al porto: una balenottera nuota tra le barche – VIDEO

Anzio – Incontri particolari avvengono al porto di Anzio in queste settimane di lockdown. Un esemplare di balenottera minore è stato immortalato in un video, reso pubblico dalla pagina “Creature del mare”, che in poco tempo è diventato virale. Secondo gli esperti, quella apparsa nel porto di Anzio è una specie definita come occasionale nel Mediterraneo e quindi abbastanza difficile da incontrare, ma non impossibile, come i recenti avvitamenti di orche, speudorche e megattere. Normalmente la balenottera minore non supera i 10 metri di lunghezza e le sue dimensioni reali variano tra i 6,5 e i 9 metri. Le femmine generalmente sono leggermente più grandi dei maschi. Dal video non è facile definire con certezza la grandezza dell’individuo, ma sembrerebbe un esemplare di medie-piccole dimensioni, subadulto o giovane.

