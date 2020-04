Ardea, FdI: “Emergenza sanitaria gestita male, il Sindaco si dimetta”

Ardea – “Fratelli d’Italia Ardea non può che non catalogare l’amministrazione Savarese fra le più travagliate. Fra le dimissioni annoverate in 3 anni, oggi si aggiunge l‘ennesimo abbandono in seno alla giunta comunale, il terzo vicesindaco a mollare Savarese“. Così in una nota stampa i consiglieri di Fratelli d’Italia Ardea, Riccardo Iotti, Raffaella Neocliti, Edelvais Ludovici e Maurice Montesi.

Leggi anche il fatto Ardea, il vicesindaco Orakian si dimette dalla carica

“L’onestà intellettuale – continua la nota di FdI Ardea – dell’ormai ex vicesindaco Orakian lo ha portato ad una scelta motivata non da mere supposizioni di carattere privato ma chiaramente politiche. Finalmente! Savarese agli occhi dei suoi, anche dei più ferventi sostenitori del progetto Cinque Stelle, si rivela essere politicamente inadeguato e incapace. Certo che mollare l’assessorato alle politiche sociali in piena pandemia, in piena emergenza sociale, lo si fa solo ed esclusivamente per una pesante motivazione”.

“Savarese non può più nascondersi, i suoi fedelissimi sono i primi a prenderne le distanze. Da due mesi Ardea, al pari dell’Italia, vive una emergenza sanitaria e sociale unica. Abbiamo sotto gli occhi le carenze gestionali, il ritardo sulla gestione dei buoni spesa e le modalità, le mancate risposte a qualsivoglia proposta dell’ Opposizione, la mancata convocazione di un tavolo di emergenza, di commissioni consiliari e di consigli comunali”.

“Tutto questo – concludono i Consiglieri di minoranza – rappresenta la fotografia attuale visibile a chiunque. Fratelli d’Italia chiede per palese incapacità amministrativa e politica le dimissioni immediate del Sindaco Savarese, che lasci ad un commissario prefettizio la responsabilità di gestire una fase tanto delicata della nostra amministrazione e della nostra storia, dove oggi non occorre un colore politico ma competenza e capacità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea