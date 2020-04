Ardea, il vicesindaco Orakian si dimette dalla carica

Ardea – Si è dimesso il vicesindaco di Ardea, Morris Orakian. Sembra che il Vicesindaco abbia inviato al Comune le proprie dimissioni via Pec nella serata di ieri 19 aprile 2020. La carica gli era stata affidata dal sindaco Mario Savarese a novembre 2018, insieme alla delega ai Servizi alla Persona.

Nella Pec Orakian annuncia la propria rinuncia alla carica. Ancora non si conoscono i motivi di tale scelta, sembra però che il Sindaco gli abbia chiesto di ritirare le dimissioni.

Notizia in aggiornamento.

