Bonus affitto a Montalto di Castro, ecco come richiederlo

Montalto di Castro – E’ online sul sito dell’ente l’avviso pubblico per la concessione dei contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2020. L’amministrazione comunale ha avviato le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel bando, abitano in alloggi sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata, condotti in locazione.

Le misure straordinarie sono state adottate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, verso quelle famiglie con evidenti difficoltà economiche. La domanda di contributo (clicca qui per scaricare il modulo) può essere presentata entro e non oltre il 15 maggio 2020 nei seguenti modi: tramite raccomandata postale A/R, che dovrà pervenire al Comune entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo: Comune di Montalto di Castro – Ufficio Servizi Sociali

Piazza G. Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro (VT); per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it; per Posta Elettronica all’indirizzo email: servizi.sociali@comune.montaltodicastro.vt.it.

