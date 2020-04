Coronavirus, a Formia continua la distribuzione di mascherine

Formia – Dal 30 marzo ad oggi sono state consegnate oltre 4800 mascherine chirurgiche raggiungendo 2283 nuclei familiari residenti nella città di Formia, a una media di circa trecentotrenta mascherine al giorno su un territorio che vede un’estensione di settantaquattro chilometri quadri.

I dispositivi di protezione personali sono stati consegnati, adottando tutte le precauzioni e seguendo le disposizioni del decreto ministeriale, da volontari, da consiglieri e assessori che hanno messo a disposizione il proprio tempo.

La precedenza è stata data a persone affette da patologie, ad anziani e a persone con disabilità, al fine di poter consentire in alcuni casi una limitata, controllata e disciplinata uscita all’aperto in totale sicurezza e tutela della persona e in altri di poter proteggere le persone che dovendo rimanere a casa hanno comunque contatti anche se a distanza, ricevendo a domicilio farmaci e spesa. È possibile fare richiesta di mascherine tramite invio di sms o whatts app al numero dedicato 3518141904.

Tale capillare distribuzione, lo ricordiamo, è stata possibile grazie alla sinergia e alla disponibilità di sssociazioni territoriali: per questo un particolare ringraziamento per il senso di sacrificio e disponibilità va indirizzato ai volontari dell’ ASD Aurunci Cycling Team e dall’ASD World Bike Formia che con le loro bike hanno raggiunto anche gli angoli più remoti della città e ai volontari dell’ Associazione Quadrifoglio e Zita On the Road: a tutti un riconoscente grazie e un plauso al loro senso civico e di appartenenza alla comunità.

