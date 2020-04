Coronavirus, al Goretti di Latina deceduto un’anziano di Fondi

Fondi – È un’anziano di Fondi (84 anni) la ventunesima vittima del Coronavirus registrata in provincia di Latina e l’ottava in città. A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl pontina.

L’anziano è deceduto ieri al Santa Maria Goretti di Latina, dove era ricoverato, nel reparto di Medicina Covid, da quando era risultato positivo alla Covid-19.

Insieme a lui, era risultata positiva anche la sua badante 55enne, poi guarita.

Dalla nostra redazione, le più sentite condoglianze alla famiglia.

