Coronavirus, il sindaco Tidei: “Nelle Rsa di Santa Marinella nessun positivo”

Santa Marinella – Comunichiamo che a seguito di richieste da parte di numerosi cittadini, che la situazione delle Rsa

di Santa Marinella allo stato attuale è abbastanza tranquilla. Infatti in tutte le RSA (Santo Volto/Regina Coelorum/RSA Santa Marinella/Residenza Orsini/Stella Maris/ Unisan (ex anni verdi)/Oasi Tabor) non si è registrato alcun caso di positività al coronavirus”. Lo rende noto il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei.

Che aggiunge: “Si è anche deciso di concerto con la Asl di procedere all’effettuazione di tamponi a tutto il personale socio-sanitario presente in queste strutture. Informiamo altresì che ad oggi sono un totale di n. 59 le persone in isolamento di cui 24 positivi al Covid-19”.

“Mi corre l’obbligo inoltre di informare che agenti della Polizia Locale andranno a verificare l’effettiva permanenza a casa di coloro che sono in isolamento, (positivi e/o quarantena), pena la denuncia sul piano penale per coloro che non avranno osservato l’obbligo di permanenza a casa”, conclude il primo cittadino.

