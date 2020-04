Coronavirus: negli Usa altri duemila morti, in Cina 12 casi e zero decessi

Gli Usa hanno registrato in 24 ore altri 1.997 decessi legati al coronavirus, per un totale di 40.661. Oltre 69mila invece finora i guariti. Trump parla di “costanti progressi nella guerra” alla malattia. Oggi il presidente si collegherà con i governatori, mentre proseguono le proteste contro i lockdown in diversi stati tra cui quello di Washington.

Trump ha annunciato che si prepara ad usare la Defence production act, una legge di guerra risalente agli anni ’50, per aumentare la produzione medica di tamponi per i test del coronavirus.

Da alcuni giorni la Cnn ha cominciato a non trasmettere la prima parte della lunga diretta del briefing quotidiano di Donald Trump sull’emergenza coronavirus, quello in cui parla senza contradditorio illustrando dati e tendenze riguardanti la crisi. Un briefing che molti media criticano come propaganda politica. La Cnn accende i riflettori solo quando comincia il botta e risposta con i reporter, che sono in grado di muovere obiezioni e contestazioni al tycoon.

Nuove proteste ieri contro il lockdown di alcuni governatori americani contro il coronavirus, dopi i cortei di sabato ad Austin, Annapolis e Indianapolis. La manifestazione più grossa è stata a Olympia, capitale dello stato di Washington, dove 2.500 persone sono scese in piazza con bandiere Usa e cartelli inneggianti alla riapertura. Gran parte dei partecipanti era senza mascherina e non ha rispettato il distanziamento sociale. Alcune centinaia di persone si sono invece radunate a Denver, in Colorado, e a Nashville, in Tennessee. Si tratta di proteste di piccole minoranze.

Si registra un altro calo in Spagna nel numero di decessi per coronavirus: sono 399 quelli contanti nelle ultime 24 ore, riferisce il ministero spagnolo della Sanità. Ieri ne erano stati registrati 410. Il totale delle vittime è di 20.852, i contagi sono invece oltre 200mila con i 4.266 nuovi casi positivi che si contano oggi. I guariti sono oltre 80mila.

Cina, 12 nuovi casi e zero decessi

La Cina ha registrato domenica 12 nuovi casi di infezioni da coronavirus, di cui 8 importati e 4 domestici tra Heilongjiang (3) e Mongolia interna (1). La Commissione sanitaria nazionale non ha rilevato decessi, segnalando però 49 asintomatici aggiuntivi, di cui 5 importati, per un totale di 990 casi.

Nel complesso, i contagi sono saliti a 82.747, di cui 1.031 sotto trattamento medico, 4.632 decessi e 77.084 recuperi che portano il tasso di guarigione al 93,15%. I contagi di ritorno hanno raggiunto quota 1.583, di cui 742 risoltisi con la dimissione dagli ospedali e 841 ancora in cura. Sono 43, infine, i casi di gravi.

Corea del Sud, 13 nuovi casi a 10.674 totali

La Corea del Sud ha riportato 13 nuovi casi di coronavirus, di cui 7 importati e 8 domestici, fermatisi a singola cifra per la prima volta in due mesi.

I contagi, saliti a 10.674 totali, si sono mantenuti sotto quota 20 per il terzo giorno di fila, aumentando la fiducia sul contemimento della pandemia. Il decessi hanno aggiunto altre due unità, a 236 complessivi, mentre i guariti si sono portati a 8.114, pari a 72 in più rispetto a sabato.

In Russia 4.268 nuovi casi

Sono 4.268 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia sale così a 47.121. Le vittime del nuovo virus in Russia sono ufficialmente 405, di cui 44 decedute nel corso dell’ultima giornata. Lo riferisce la task force nazionale contro l’epidemia nel suo bollettino quotidiano.

La Baviera introduce l’obbligo di mascherine dal 27 aprile. Lo ha annunciato il ministro presidente Markus Soeder, parlando al parlamento regionale. Le mascherine saranno obbligatorie nei negozi e nei mezzi di trasporto pubblico. (fonte Ansa)