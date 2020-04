Covid-19, 15enne positivo in terapia intensiva al Bambino Gesù di Palidoro

Fiumicino – Respira autonomamente il ragazzo di 15 anni che, all’ospedale Bambino Gesù nella sede Covid di Palidoro (Roma), è ricoverato in terapia intensiva. L’unico in questo reparto fra i 10 piccoli pazienti in cura nel centro ospedaliero pediatrico. Le sue condizioni, dunque – a quanto si apprende – non destano al momento preoccupazione.

Il giovane è stato trasferito nella struttura di Palidoro, alle porte di Roma, dall’ospedale San Camillo dopo un tampone risultato positivo l’11 aprile. Le sue condizioni non sono gravi. (fonte Adnkronos)

