Covid-19, oggi 20 aprile ad Anzio e Nettuno nessun nuovo caso

“Anche oggi non ci sono nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre due nostri concittadini sono definitivamente guariti. Pertanto, al momento, i pazienti positivi al coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni della direzione generale dell’Asl Roma 6, sono diminuiti complessivamente a 9. Auguro anche a loro una pronta guarigione”. Lo rende noto il sindaco di Anzio, Candido De Angelis.

Stessa situazione anche a Nettuno. “Nessun nuovo caso di coronavirus è stato registrato dalla Asl Roma 6 nel Comune di Nettuno. Restano 54 i contagi in città dall’inizio della pandemia, compresi 10 decessi e 15 guarigioni. Diciannove i cittadini ad oggi in isolamento domiciliare”, fa sapere in una nota il Comune di Nettuno.

(Il Faro online)