Festa della Liberazione, mobilitazione online degli italiani in Canada

Toronto – Mentre in Italia si polemizza sulla titolarità o meno di celebrare il 25 aprile, Festa della Liberazione, sotto questa o quella canzone, dietro questa o quella insegna politica, in Canada c’è chi chiede di condividere l’appuntamento con una testimonianza legata alla resistenza contro il nuovo nemico, il covid-19.

Si tratta del Comites di Toronto, ovvero di uno dei Comitati degli italiani all’estero, organi di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari. Il Comites di Toronto rappresenta l’Ontario (a parte l’area diplomatica di Ottawa), il Manitoba e i Territori del Nordovest. Nella sola città di Toronto si stima che la comunità di italiani conti circa 700mila persone.

Quella del Comites di Toronto è una campagna video con hashtag #rEsistiamo per celebrare il 25 aprile. Nella sostanza si invitano gli italiani che vivono in Canada di inviare un piccolo contributo video di 1-2 min. max con un pensiero o una considerazione sul 25 aprile e sul concetto di resistenza-esistenza ai tempi del Covid-19. Un augurio a non cedere e a #rEsistere, ieri come oggi, alle diverse circostanze storiche.

Il video, rigorosamente girato con il cellulare in orizzontale, non necessariamente deve essere in lingua italiana e va inviato all’indirizzo email comitestoronto2017@gmail.com entro il 22 aprile ore 18:00 italiane indicando per iscritto nome-cognome-città-professione. Il premio sarà la pubblicazione sui media locali, l’invio alle istituzioni e la diffusione attraverso la mailing list del Comites Toronto.