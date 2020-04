Previsioni Meteo Italia

Meteo sinottica nuova settimana

Situazione: il campo di alta pressione di matrice subtropicale presente sul mediterraneo ha le ore contate, una saccatura atlantica in approfondimento sull’Europa occidentale lo demolirà completamente ed al suo posto si instaurerà una circolazione ciclonica piuttosto insidiosa che porterà piogge, temporali, venti forti e una sostanziosa diminuzione delle temperature. Ma le sorprese a quanto pare non sono finite, dopo il vortice mediterraneo di inizio settimana, un secondo vortice ciclonico in formazione tra la Spagna e le Baleari, potrebbe seguire le orme del precedente muovendosi verso est e collocandosi entro giovedì tra le Isole Maggiori. La sua traiettoria non è ancora ben definita come il primo ma le ultime analisi lo vedono capace di portare nuove piogge e temporali, soprattutto al Sud. I dettagli previsionali li troverete come sempre all’interno della sezione meteo italia.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione Meteo Lazio

LUNEDI’: una circolazione depressionaria in movimento dal Mediterraneo occidentale verso il basso Tirreno determina il passaggio di estesa nuvolosità sulle regioni centrali fin su Toscana, Umbria e Lazio, con piogge diffuse e intermittenti, localmente a carattere di rovescio specie verso sera e sul Lazio e bassa Toscana. Non mancheranno pause asciutte tra una precipitazione e l’altra, specie su settori umbri e alta Toscana. Temperature minime in rialzo, massime pomeridiane in netto calo. Venti meridionali in quota, in rotazione e rinforzo da Nordest su Toscana e Umbria in giornata, ancora di Scirocco al largo del Lazio. Mari tendenti a mossi al largo.

Commento del Previsore Lazio

Tra la sera-notte di Domenica e mercoledì, a causa di un vortice depressionario in approfondimento tra Baleari e Sardegna, ritroveremo cieli grigi accompagnati da spunti piovosi. In particolare risulterà la giornata di lunedì quella più perturbata con piogge praticamente ovunque continue, anche a carattere moderato o di rovescio, specie nella seconda parte della giornata. Temperature massime in calo da lunedì, tenderanno a risalire progressivamente da giovedì. Venti che tenderanno a ruotare da Nord-Est, con raffiche possibili tra Toscana e alto Lazio.