La Regione a sostegno di chi paga l’affitto, l’assessore all’urbanistica di Formia: “Ecco come accedere al contributo”

Formia – Con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 16 aprile 2020 l’Amministrazione Comunale di Formia ha approvato prontamente il Bando pubblico e schema di domanda per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione.

Sono così avviate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti dettati dalla delibera della Regione Lazio, sono locatari di alloggi, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata

Per la domanda di partecipazione al bando dovrà essere utilizzato unicamente il modello messo a disposizione dal competente ufficio comunale, reperibile sul sito internet del Comune di Formia (www.comune.formia.lt.it) e/o presso la portineria del Comune durante gli orari di apertura, nel rispetto della normativa vigente in tema di contenimento della mobilità e delle modalità organizzative degli uffici.

“La domanda – fa sapere l’assessore all’urbanistica, Paolo Mazza – dovrà pervenire al Comune di Formia – Piazzetta Municipio, 7 – 04023 Formia, oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: protocollo@pec.cittadiformia.it e tramite posta elettronica MAIL all’indirizzo: segreteriaareatecnica@comune.formia.lt.it entro il termine perentorio del 07.05.2020, pena l’esclusione dal contributo.

Anche le domande presentate a mezzo posta raccomandata A.R. dovranno essere spedite entro detto termine perentorio e perciò farà fede la data di spedizione postale.”

Tenuto conto dei termini stabiliti per la trasmissione della documentazione alla Regione Lazio non potranno essere prese in considerazione le domande spedite mediante posta raccomandata che, seppure spedite entro il termine perentorio del 07.05.2020, perverranno al protocollo comunale oltre la data utile ultima per la lavorazione delle stesse stabilita dalla Regione Lazio nel giorno 20.05.2020

Il presente avviso e bando verrà pubblicizzato, oltre i soliti canali istituzionali utilizzati per questo tipo di bandi, anche attraverso ulteriori canali quali ad esempio farmacie e supermercati, considerato l’attuale situazione emergenziale COVID-19 onde poter consentire la massima diffusione e conoscenza a tutti coloro che, possedendo i requisiti dettati dalla Regione Lazio, possano effettuare richiesta di sostegno.

Avviso Pubblico e Schema di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Formia al seguente link: https://www.comune.formia.lt.it/amministrazione-trasparente/bando-concessione-contributi-straordinari-pagamento-dei-canoni-locazione.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia