Minturno – Stanno dimostrando una maturità inaspettata – per certi versi – i cittadini, dell’intero territorio, nel comune di Minturno che stanno applicando assolutamente alla lettera le disposizioni relative alla quarantena scattata a seguito della pandemia da covid-19, il coronavirus che, in base alle ipotesi più accreditate, sarebbe partito dalla Cina, città di Wuhan, a causa di un incidente di percorso durante la preparazione di un virus letale.

Le strade e le piazze sono deserte ed il fenomeno è, paradossalmente, più evidente nelle frazioni più grandi e popolose, Scauri e Marina di Minturno, celebrate località balneari, in questo periodo, ed in tempi normali, solitamente più che ben frequentate.

Foto 2 di 2



Assolutamente irrilevante, se non addirittura pari a zero, la presenza di proprietari di seconde case provenienti dalla Campania e dal frusinate e questo a smentire certe allarmistiche illazioni propalate, in particolar modo, attraverso il social più seguito in assoluto: la creatura di Mark Zuckerberg, ovvero Facebook.

Lo stato dei luoghi, è testimoniato dalle foto (di domenica scorsa) che mostrano, la via Appia che taglia in due tanto Scauri quanto Marina di Minturno ed il lungomare che le unisce, completamente deserti.

Per concludere un accenno alla prossima stagione turistica che, stando ad indiscrezioni non peregrine, potrebbe addirittura non partire pur se, in alcuni stabilimenti balneari, si stanno già effettuando i dovuti lavori di manutenzione.