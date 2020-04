Pomezia, nuovo caso di coronavirus: sono 54 i contagi dall’inizio della pandemia

Pomezia – Sono 28 i casi attualmente positivi al Covid-19 a Pomezia, di cui 20 in isolamento domiciliare e 8 presso strutture sanitarie. Il nuovo caso comunicato dalla Asl è legato ad un nucleo familiare già contagiato.

I cittadini guariti sono 23, 3 i deceduti. Ad oggi sono 15 le persone in isolamento domiciliare preventivo (non positivi). Lo storico dei positivi a Pomezia sale quindi a 54.

“Oggi registriamo un nuovo caso positivo – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà –. Un dato di crescita contenuto, a testimonianza che la Città sta rispondendo bene alle misure di prevenzione. Dopo aver avviato la distribuzione di circa 2.500 mascherine a medici di base e pediatri, abbiamo iniziato la consegna dei dispositivi di protezione alle persone over 65. Vi ricordo che non occorre nessuna prenotazione, Polizia locale e Protezione Civile le distribuiranno in tutti i quartieri del nostro territorio”.

