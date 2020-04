Olimpiadi nel 2021, infettivologo Iwata: “Dubbi sullo svolgimento dei Giochi”

Tokyo – Kentaro Iwata è uno dei più autorevoli esperti giapponesi in tema di malattie infettive. Oltre a essere estremamente critico sulla gestione della pandemia di coronavirus da parte delle autorità locali, si dice “molto pessimista” sulla possibilità che le Olimpiadi di Tokyo, già posticipate di un anno, possano aver luogo tra luglio e agosto 2021.

Kentaro Iwata: le due condizioni per controllare il Covid-19 e permettere le Olimpiadi

“Onestamente, non credo sia probabile che le Olimpiadi si terranno l’anno prossimo”, ha detto il professore nel dipartimento di malattie infettive all’Università di Kobe, durante un conferenza stampa online. “I Giochi Olimpici richiedono due condizioni: controllare il Covid-19 in Giappone e controllarlo ovunque, perché devi accogliere atleti e spettatori da tutto il mondo – ha sottolineato Iwata – Il Giappone potrebbe essere in grado di controllare la malattia entro la prossima estate, e spero ci riesca, ma non credo che lo stesso possa avvenire in ogni parte del pianeta, quindi sono molto pessimista sull’ospitare i Giochi nell’estate del 2021″.

L’unica eventualità sarebbe, ha aggiunto Iwata, una ridotta organizzazione dei Giochi, ad esempio “senza spettatori o con una partecipazione molto limitata”. Gli organizzatori giapponesi hanno ribadito l’intenzione di rispettare le nuove date. Non c’è “nessun piano B”, ha affermato alla stampa Masa Takaya, portavoce del Comitato Organizzatore per le Olimpiadi di Tokyo (fonte@sportvirgilio.it).