Ostia e Acilia, segnaletica stradale: le strisce si disegnano sulle buche

Ostia – La posa della segnaletica stradale non si ferma. Neanche di fronte alle condizioni disastrate dell’asfalto. “Meglio che niente” verrebbe da dire se non fosse che la vernice bianca negli attraversamenti pedonali rischia di “nascondere” le insidie della pavimentazione.

Comunicato entusiasta da parte dell’amministrazione del X Municipio. “Prosegue il ripristino della segnaletica degradata nel Municipio X – segnala la nota diffusa dal Palazzo del Governatorato – Approfittando del bel tempo dei giorni scorsi e della ridotta circolazione delle auto dovuta all’emergenza sanitaria in atto, operai al lavoro sul lungomare e sulle strade del centro storico di Ostia. Un’attività quella del ripristino delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale, indispensabile per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Attività che riguarda l’intero territorio municipale”.

Fin qui la comunicazione ufficiale. Ma davvero le strisce di vernice sono utili per la sicurezza dei pedoni? Sicuramente sono importanti per segnalare agli automobilisti il diritto alla precedenza all’attraversamento da parte dei pedoni ma a ben guardare l’effettuazione dei lavori, troppo spesso la vernice nasconde asperità e insidie dell’asfalto. Producendo, con questo l’effetto contrario e mettendo a rischio d’inciampo i pedoni.

C’è, poi, un ragionamento di opportunità e scelta. L’amministrazione il 26 marzo ha assegnato l’appalto di manutenzione e pronto intervento stradale (tre lotti per complessivi 2.260.315,70 a base d’asta) e oggi, 20 aprile, ha pubblicato l’affidamento dell’incarico al coordinatore tecnico della sicurezza di quei cantieri. Non sarebbe meglio realizzare le strisce pedonali con un certo criterio ovvero rimandare la verniciatura in quelle strade per le quali a breve si procederà alla riasfaltatura?

Meglio rifare le strisce dove le condizioni dell’asfalto sono di piena agibilità (vedi via di Prato Cornelio dove si registra il ringraziamento all’Ufficio tecnico da parte del Comitato di Quartiere per l’accuratezza del lavoro) piuttosto che fare i lavori dove la strada è nel piano degli interventi (vedi, ad esempio, via Paolo Orlando).

A nessuno piace sprecare soldi e risorse: il X Municipio è esteso quanto il Comune di Milano e strade da mettere in sicurezza non mancano.