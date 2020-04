Città del Vaticano - "Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che hanno vocazione politica: la politica è una forma alta di carità. Per i partiti politici nei diversi Paesi, perché in questo momento di pandemia cerchino insieme il bene del Paese e non il bene del proprio partito".

Inizia così, pregando per che amministra lo Stato, la messa mattutina di Papa Francesco a Santa Marta. Una preghiera per tutti i governanti, di tutte le nazioni del mondo, che in queste settimane si trovano a fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Foto 3 di 4







#PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che hanno la vocazione politica, che è una forma alta della carità. Preghiamo per i partiti politici dei diversi paesi perché in questo momento di pandemia cerchino insieme il bene del paese e non il bene del proprio partito. — Papa Francesco (@Pontifex_it) April 20, 2020

(Il Faro online) – Foto © Vatican Media