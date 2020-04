Regione Lazio. Ciacciarelli (Lega): “Programmare specifici aiuti alle associazioni sportive ed alle palestre”

Regione Lazio – “Nel piano “Pronto Cassa” della Regione Lazio, sulla piattaforma Fare Lazio, è previsto, come noto, un importante di finanziamento di 10.000 € a tasso zero per le Imprese. Liquidità immediata e 5 anni per la restituzione, a partire da un anno dopo l’erogazione. Contributo per le imprese fino a 9 dipendenti e le partite IVA danneggiate dall’emergenza Covid-19.

Si tratta di una apprezzabile, quanto preziosa, iniezione di liquidità per le tante micro e piccole Pmi del Lazio. Tuttavia, da questo intervento sono escluse integralmente le associazioni sportive ed in generale l’intero settore.

Un comparto strategico per l’economia del Lazio che, al pari degli altri, sta subendo danni economici enormi ed occupazionali, dall’insorgere della pandemia.

Basti pensare alle tante palestre e strutture sportive presenti nella Regione che, in assenza di adeguativi ed urgenti incentivi, rischiano seriamente di non riaprire più le proprie attività, con contestuale perdita di valore economico e posti di lavoro.

A mero titolo di esempio, occorre un Fondo che abbia una duplice finalità, da un lato far pagare i canoni di locazione di Palestre e strutture sportive che pur senza alcun introito, da tempo e probabilmente anche per le prossime settimane, sono comunque costretti a far fronte alle spese.

Dall’altro un contributo a fondo perduto per consentire di superare questo periodo di emergenza. Per questi motivi, è indispensabile che, o nel prossimo intervento di “Pronto Cassa”, o eventualmente con altri ulteriori specifici interventi finanziari, appositamente dedicati allo Sport, la Regione individui delle forme di sostegno alle tante Associazioni/ Strutture Sportive e Palestre che, oltre a svolgere un ruolo importantissimo nel proprio campo, assumono anche un fondamentale ruolo di crescita e aggregazione sociale sul territorio.” – Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

