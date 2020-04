Regione Lazio, Onorati: “Prorogata la stagione di taglio e l’attività di utilizzazione forestale”

Regione Lazio – “In queste settimane le politiche di contenimento dell’epidemia da Covid-19 hanno, di fatto, imposto l’assunzione immediata di misure necessarie a evitare il contagio e arginare la diffusione della malattia. Molte aziende hanno quindi dovuto bloccare le attività di taglio e hanno oggi una oggettiva difficoltà a completare i lavori nei tempi previsti dai titoli abilitativi.

In questo scenario, l’atto della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti risponde a una duplice esigenza. In primo luogo, vengono prorogate di un anno le validità delle autorizzazioni per le attività forestali riconducibili alle competenze amministrative di Comuni e Province. Successivamente, viene consentita la proroga della stagione di taglio, per le aziende che ne faranno richiesta, di ulteriori 15 giorni oltre il termine del 30 aprile precedentemente stabilito. Le modalità sono indicate nell’atto, pubblicato sul portale regione.lazio.it, e sono ispirate alla maggiore semplificazione possibile dall’ordinamento”.

Lo dichiara in una nota l’Assessore Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati in merito all’atto della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, pubblicato sul portale della Regione Lazio, che prevede la proroga delle attività di utilizzazione forestale.

