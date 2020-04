Rsa a Fiumicino, la Lega: “Il Sindaco pretenda tamponi per ospiti e personale”

Fiumicino – “L’ordinanza regionale sulle Rsa non è sufficiente a tutelare pazienti e personale. Prendere la temperatura non basta. Per questo chiediamo al sindaco Montino di farsi garante nei confronti dell’Asl, pretendendo che vengano effettuati i tamponi a tutti gli ospiti e a tutti i dipendenti della Rsa Villa Carla che si trova a Fiumicino”.

Così in una nota Vincenzo D’Intino e Federica Poggio, consiglieri comunali della Lega-Salvini Premier Fiumicino. “Non possiamo permetterci un focolaio anche sul nostro territorio. Ciò che sta avvenendo in altri Comuni d’Italia all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali deve essere da monito: gli errori non vanno ripetuti.

A tal proposito abbiamo presentato proprio questa mattina una interrogazione urgente destinata al primo cittadino nella quale chiediamo di conoscere se gli organi preposti abbiano comunicato la presenza di eventuali soggetti contagiati da virus Covid19 nella Rsa Villa Carla, di conoscere il numero di anziani attualmente ospitati nella struttura e se l’Amministrazione intenda procedere con quella che riteniamo una più che opportuna richiesta da inoltrare alle autorità sanitarie affinché si proceda con un controllo, tramite tampone, degli ospiti della struttura”.