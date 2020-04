Sabaudia – L’Istituto comprensivo “V.O. Cencelli” continua ad essere in prima linea nelle azioni a supporto della comunità nell’emergenza socio-sanitaria da Covid-19. Nella mattinata del 18 aprile sono stati consegnati ad alcuni studenti dei tablet per consentire loro di seguire la didattica telematica che gli insegnanti hanno sviluppato per questo periodo di stop alle lezioni in classe. I dispositivi, acquistati grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Istruzione, sono stati recapitati alle famiglie dai tecnici del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro di Sabaudia (Polizia di Stato).

Il supporto dell’Istituto alla comunità di Sabaudia si palesa anche attraverso lo “Sportello d’Ascolto on line” per le famiglie con ragazzi fino ai 14 anni, promosso nell’ambito di un progetto elaborato dal Cencelli e sostenuto dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di offrire un sostegno psico-socio-relazionale ai nuclei genitoriali.

Foto 2 di 2



In particolare, ogni lunedì e mercoledì attraverso i canali telematici del Comune di Sabaudia, verranno diffusi i video-messaggi delle psicologhe e psicoterapeutiche, Sabrina Melpignano e Francesca Grecco, che divulgheranno consigli utili su come affrontare le difficoltà legate alla situazione di emergenza che espone a reazioni emotive e forte disagio psicologico. In caso di necessità individuali, gli utenti avranno la possibilità di poter contattare le esperte in forma privata.

“Vorrei ringraziare il dirigente scolastico Marco Scicchitano e tutti gli insegnanti per l’importante lavoro che stanno svolgendo con i nostri ragazzi in questo periodo di destabilizzazione generale, dimostrando ancora una volta come la scuola sia uno dei punto di riferimento imprescindibili della nostra società – commenta il sindaco Giada Gervasi – Il mio ringraziamento anche alle psicologhe e psicoterapeutiche Sabrina Melpignano e Francesca Grecco, per l’attività gratuita di ascolto che stanno portando avanti a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie, in un periodo in cui ansia e disorientamento possono avere la meglio. Il mio ringraziamento infine, e non per ultimo, è indirizzato alla Polizia di Stato e al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, per essersi ancora una volta messi a disposizione nell’interesse di Sabaudia e dei suoi giovani cittadini. E’ nei momenti più critici che il gioco di squadra ha la meglio e la nostra città lo sta pienamente dimostrando”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia