Skincare su misura con UFO 2 e UFO mini 2 by FOREO

Diamo il benvenuto a UFO 2 ed a UFO mini 2, le ultime innovazioni create dal brand di skintech svedese FOREO (leggi qui), che consistono in una versione ottimizzata del device UFO (leggi qui) in commercio dal 2018, con le quali sarà possibile effettuare un trattamento viso personalizzato e più potente. UFO 2 (279 euro) è dotato di luce LED a spettro completo, skincare routine personalizzabile via app, e termoterapia avanzata che distribuisce il calore sulla pelle 5 volte più velocemente rispetto al precedente UFO, e lascia l’incarnato luminoso in soli 90 secondi (leggi qui).

Funzioni delle luci LED

Con UFO 2 sono disponibili 8 diverse luci LED, ognuna delle quali svolge una propria funzione:

il LED Viola riduce la comparsa delle rughe sottili e stimola la luminosità;

il LED Bianco restringe i pori;

il LED Verde illumina e tonifica l’incarnato;

il LED Arancione rivitalizza la pelle donandole brillantezza;

il LED Blu previene la comparsa di imperfezioni;

il LED Azzurro lenisce la pelle stressata;

il LED Giallo riduce i rossori;

ed il LED Rosso previene e diminuisce i segni del tempo.

UFO 2 offre un’azione combinata tra la termoterapia (riscaldamento a 45°c.) che rende la pelle soffice e la prepara all’ assorbimento ottimale degli ingredienti presenti nelle maschere, la crioterapia che raffredda velocemente la pelle donandole un aspetto più tonico e riducendo i gonfiori, e le pulsazioni T-Sonic che svolgono un delicato massaggio. UFO 2 è compatibile con tutte le maschere (leggi qui) della Farm To Face Collection (leggi qui) e con la maschera Intensive Caviar Fusion (leggi qui).

Come si utilizza UFO 2

Scaricata l’app FOREO For You e collegato il device al cellulare tramite Bluetooth, si preme il bottone universale per sbloccare e registrare UFO 2 per la prima volta. Dopo aver scannerizzato il codice a barre presente sul retro della bustina della maschera, la si assicura sul dischetto utilizzando l’anello di fissaggio fornito insieme al dispositivo.

Attivato il device, lo si fa scorrere sulla pelle distribuendo l’essenza della maschera in maniera omogenea con movimenti circolari, picchiettando poi con le dita il prodotto rimanente. Terminato il trattamento, si rimuove l’anello di fissaggio dal dispositivo, si getta la maschera e si risciacqua sia il device che l’anello sotto acqua tiepida corrente, essendo completamente impermeabili.

UFO mini 2

Oltre ad UFO 2, nasce anche UFO mini 2 (179 euro) che include la termoterapia, le pulsazioni T-Sonic e la terapia a luce LED in 8 colori.

UFO 2, UFO mini 2, e le maschere viso abbinate sono disponibili per l’acquisto su www.foreo.com/it e presso i rivenditori selezionati.

(Il Faro Online)