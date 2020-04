A rischio licenziamento 7 dipendenti della Solera Italia di Minturno, il Sindaco scrive all’azienda

Minturno – Sono 7 i dipendenti della Solera Italia di Minturno che rischiano il licenziamento. La multinazionale che qualche anno fa aveva rilevato l’Autosoft e che è specializzata nell’evoluzione digitale del settore assicurativo ha, infatti, avviato la procedura di licenziamento per 30 unità in Italia, tra cui 7 della sede minturnese.

Sulla vicenda, intanto, è già prontamente intervenuto il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che ha scritto una lettera all’azienda, dopo aver ascoltato anche il parere delle organizzazioni sindacali.

“È evidente – si legge nella lettera di Stefanelli – che stiamo vivendo un momento storico particolare che obbliga tutti a rivedere profondamente ogni nostra idea o progetto pensato in un tempo nel quale nessuno poteva prevedere la pandemia in atto.

Lo stesso Ministero del Lavoro – prosegue la lettera – da quanto mi hanno comunicato anche le organizzazioni sindacali, ha sottolineato che, in questo momento, non è opportuno procedere a nessun licenziamento considerata sia l’enorme difficoltà di una ricollocazione occupazione del personale, sia la possibilità di potersi avvalere degli ammortizzatori sociali disponibili e offerti dallo Stato per l’emergenza Coronavirus.”

E ancora: “Sia i dipendenti che le organizzazioni sindacali mi hanno anche informato che i livelli occupazionali di Minturno dovrebbero diminuire di ben 7 unità su un totale di 20. Si tratta, ovviamente, di una scelta che non solo non appare condivisibile per quanto già sinteticamente espresso, ma non lo è nemmeno se si considerano anche le gravissime ripercussioni sociali che ne deriverebbero, ulteriormente aggravate dalla congiuntura che stiamo vivendo.”

Cassa integrazione come possibile soluzione?

Ma qual è, allora, la soluzione che permetta ai dipendenti a rischio di salvaguardare il proprio posto di lavoro in un momento storico già delicato e difficile senza quest’ulteriore carico? Il sindaco di Minturno sottolinea: “Non ci risulta che la Solera Italia sia in una situazione di crisi economica o soffra per perdite di alcun genere.”

Per poi concludere rilanciando: “Appare infine importante sottolineare che tutta la delegazione trattante accetterebbe senza nessun problema la proposta del Ministero del Lavoro, cioè quella di richiedere la cassa integrazione.”

Che sia la cassa integrazione, quindi, la possibile soluzione a questa delicata situazione? Per il momento, il sindaco Stefanelli non si sbilancia oltre, ma confida nel senso di responsabilità dell’azienda.

