Coronavirus a Pomezia, online l’avviso pubblico per il Bonus Affitti 2020

Pomezia – Pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione (esclusivamente ad uso abitativo) per l’anno 2020. Una misura straordinaria finanziata dalla Regione Lazio per sostenere chi, a causa dell’emergenza coronavirus, si trova in difficoltà nel pagamento dell’affitto. L’ammontare del contributo a sostegno non potrà superare il 40% del costo di tre mensilità dell’anno 2020, nei limiti delle risorse disponibili.

“Un’ulteriore misura a sostegno della cittadinanza colpita da questa emergenza – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – L’erogazione dei fondi sarà successiva alla pubblicazione di una graduatoria, quindi con tempi leggermente più lunghi rispetto ai bonus spesa. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici comunali che stanno lavorando senza sosta per smaltire le migliaia di richieste arrivate e che arriveranno”.

C’è tempo fino al 5 maggio per presentare le domande per il bonus affitto. Si raccomanda a tutti di utilizzare in via prioritaria la modalità di richiesta on line tramite lo Sportello telematico https://pomezia.sicare.it/sicare/esicare_login.php, strumento più veloce e disponibile h24. Tutte le informazioni: http://www.comune.pomezia.rm.it/contributo_affitti

