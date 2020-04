Coronavirus, Montino: “Guarite tre persone, scendono a 22 i positivi a Fiumicino”

Fiumicino – “Il nuovo bollettino appena arrivato dalla Asl Roma 3 porta una buona notizia“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Il numero delle persone positive scende a 22 perché sono 3 le persone guarite – spiega il sindaco -. Sale a 39 quello delle persone in sorveglianza attiva perché i 3 guariti devono, ora, rimanere sotto osservazione”.

“Rimane valido, fino a indicazioni diverse, l’appello a continuare a rimanere a casa e ad uscire solo per necessità – ribadisce in conclusione Montino -. È quello che ogni cittadina e cittadino può fare per favorire il contenimento del contagio, così come abbiamo fatto finora”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino